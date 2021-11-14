Тіна Кароль вразила образом у шкіряному костюмі за 17 тисяч гривень: фото

Після кількох змін сценічного образу Тіна Кароль усе ретельніше підбирає аутфіти для виходів у світ. У її колекції речі від Louis Vuitton та Balmain. Серед них знайшлось місце шкіряному костюму від українського бренду, ціна якого 17 тисяч гривень.

Перед промотуром нового альбому "Двойной рай", який зачепив Казахстан, Білорусь і Грузію, Тіна Кароль знялась у розкішній фотосесії в Україні. У залитій сонячним світлом студії вона позувала в ідеальному осінньому костюмі карамельного відтінку.

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На попдіві шкіряна спідниця довжини міді зі сміливим розрізом до стегон, який переходить у трендову цього сезону шнурівку. Такий низ прямого крою фантастично підійшов Тіні Кароль, адже навіть до зміни іміджу вона любила акцентувати на підтягнутих ніжках.

Верх образу – вкорочений шкіряний жакет на ґудзик зі схожою шнурівкою на спині. Завдяки ній піджак, який на перший погляд здається об'ємним, підкреслює талію. Вартість такого ансамблю на офіційному сайті українського бренду складає 650 доларів – 17 тисяч гривень!

Тіна Кароль у костюмі за 17 тисяч гривень / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що під карамельний костюм Тіна Кароль підібрала чорні босоніжки на шпильках, які вкрай рідко носить у реальному житті. Лаконічне і стильне взуття з зав'язками стало чудовим довершенням образу.

Безумовно, у свіжій фотосесії артистка продемонструвала свій новий сценічний образ. Відтепер вона всюди з'являтиметься з випрямленим волоссям і рівно вкладеним чубчиком, який відстригла насправді.

Тіна Кароль у костюмі за 17 тисяч гривень / Фото з інстаграму співачки