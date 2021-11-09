Нещодавно Тіна Кароль презентувала новий альбом та приголомшила фанів зміною іміджу. Артистка кардинально змінила зачіску й тепер її аутфіти мають зовсім інший шарм.
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Стильний look Тіни Кароль
Артистка оприлюднила фото зі студії одного з телеканалів, що розташований в Алмати. Вона позувала у твідовому коричневому костюмі, який складався з піджака та штанів. Під піджак одягнула водолазку жовтого кольору.
Волосся Тіна вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках. Серед прикрас на ній були стильні сережки. Поєднала образ з чорними черевиками на підборах.
Тіна Кароль в Алмати / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль
Осінні образи українських зірок
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