Нещодавно Тіна Кароль презентувала новий альбом та приголомшила фанів зміною іміджу. Артистка кардинально змінила зачіску й тепер її аутфіти мають зовсім інший шарм.

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Стильний look Тіни Кароль

Артистка оприлюднила фото зі студії одного з телеканалів, що розташований в Алмати. Вона позувала у твідовому коричневому костюмі, який складався з піджака та штанів. Під піджак одягнула водолазку жовтого кольору.

Волосся Тіна вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках. Серед прикрас на ній були стильні сережки. Поєднала образ з чорними черевиками на підборах.



Тіна Кароль в Алмати / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль

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