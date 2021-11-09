У шафі Тіни Кароль одяг від люксових будинків мод. Однак, як з'ясувалось, співачка слідкує за колекціями не лише європейських брендів, а й російських. Українська зірка підтримала марку Jaswely, що базується у Москві.
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Образ Тіни Кароль у сукні-смокінгу
Заради нового альбому "Двойной рай" Тіна Кароль кардинально змінила імідж – перефарбувалась у білявку та відстригла чубчик. Разом з тим вона оновила гардероб і стала з'являтися в куди сексуальніших look.
Днями вона прогулялась Києвом в ефектній сукні-смокінгу улюбленого чорного кольору. Це вбрання з довгими рукавами, глибоким декольте та золотистими ґудзиками на талії, які візуально роблять її ще стрункішою. Високий розріз додав перчинки образу Тіни Кароль.
Додамо, що вартість сукні-смокінгу на сайті російського бренду становить 5 300 гривень. Під неї співачка підібрала шкіряні ботфорти з гострим носком, котрі підкреслили ніжки.
Тіна Кароль у сукні від російського бренду / Фото з інстаграму співачки
Тіна Кароль у сукні від російського бренду / Фото з інстаграму співачки
Відтепер Тіна Кароль вкладає волосся не у стильні пучки чи голлівудські локони, а рівно. До того ж її макіяж став більш зухвалим. Замість звичної пудрової помади зірка обрала насичену вишневу, а очі підвела ледь помітними стрілками.
Тіна Кароль у сукні від російського бренду / Фото з інстаграму співачки
У мережі схвально оцінили зміну сценічного образу Тіни Кароль. Фани не втомлюються засипати її компліментами:
- "Яка прекрасна";
- "Боже, яка красива";
- "Вау, неймовірно гарна! Як же я люблю цей новий look";
- "Я навіть не знаю, хто тут краще вийшов – ти чи чубчик";
- "Який розкішний look".