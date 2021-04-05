Українська попдіва Тіна Кароль давно обирає вбрання від дизайнера Девіда Кома для ефектних публічних виходів. На нових зйомках співачка постала в блакитній сукні довжини міді з провокативними прозорими вставками.

В останньому ефірі шоу "Ліпсінк Батл" ведуча Тіна Кароль з'явилася в дорогій брендовій сукні, вартістю 1 350 доларів – понад 37 тисяч гривень. Це образ від улюбленого грузинського модельєра зірки Девіда Кома.

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Образ Тіни Кароль

Артистка красувалася на сцені в обтислій яскраво-блакитній сукні довжини міді. Вбрання на тонких бретелях і з відвертим декольте вигідно підкреслило її фігуру. Родзинками сукні стали широкі прозорі вставки під грудьми та на стегнах і розріз ззаду.

Брендовий образ Тіна Кароль довершила блискучими туфлями на підборах від українського бренду Kachorovska, у колаборації з якими випустила колекцію весняного взуття. Завершили look співачки туга французька коса та ефектний макіяж зі срібними тінями і матовою рожевою помадою.

Розкішні образи Тіни Кароль