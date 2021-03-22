Українська співачка Тіна Кароль стала ведучою нового шоу "Ліпсінк Батл". В одному з випусків артистка постала перед камерою у лакованому топі та показала оголені груди.

Тіна Кароль вміє вражати публіку та демонструвати свою жіночність і сексуальність. Виконавиця не втрачає жодної нагоди похизуватися спокусливою фігурою та своїми формами.

Дивіться також Тіна Кароль та бренд Kachorovska випустили спільну колекцію весняного взуття: бездоганні моделі

Звабливий look Тіни Кароль

Зірка вийшла на сцену в обтислих штанах яскравого фіолетового кольору. Такий низ вона поєднала з чорним блискучим топом з опущеними рукавами. Вбрання мало глибоке декольте та показало оголені груди Кароль.

Спокусливий look Тіна поєднала з фіолетовими лакованими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з рожевою помадою на губах.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Інші образи Тіни Кароль: