Тіна Кароль вразила зухвалим образом: фото у відвертому топі
Українська співачка Тіна Кароль стала ведучою нового шоу "Ліпсінк Батл". В одному з випусків артистка постала перед камерою у лакованому топі та показала оголені груди.
Джерело:інстаграм "1+1"
Тіна Кароль вміє вражати публіку та демонструвати свою жіночність і сексуальність. Виконавиця не втрачає жодної нагоди похизуватися спокусливою фігурою та своїми формами.
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Звабливий look Тіни Кароль
Зірка вийшла на сцену в обтислих штанах яскравого фіолетового кольору. Такий низ вона поєднала з чорним блискучим топом з опущеними рукавами. Вбрання мало глибоке декольте та показало оголені груди Кароль.
Спокусливий look Тіна поєднала з фіолетовими лакованими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з рожевою помадою на губах.
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Інші образи Тіни Кароль:
- зірка зачарувала романтичним аутфітом у жовтій блузці;
- артистка приголомшила зухвалим образом у лакованому вбранні та з червоною помадою на губах;
- виконавиця знялася для обкладинки глянцю в Африці в прозорій сукні темно-синього кольору.
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