У п'ятницю, 2 квітня, співачка Тіна Кароль випустила альбом "Красиво", до якого увійшли 7 пісень. У них зірка проявила себе по-іншому й представила публіці новий сценічний образ. Артистка змінилася навіть тембр голосу.

У треках восьмої платівки Тіна Кароль показала нову себе – сильну, норовливу, дещо зухвалу особистість. Вона зізналася, що мала зрозумілий багатомільйонній публіці образ, однак після 15 років на сцені наважилася кардинально змінити як музику, так і себе.

До теми Тіна Кароль презентувала альбом "Красиво": новий сценічний образ співачки

Знаменитість могла завершити музичну кар'єру на піку популярності або ж піти в політику, куди її неодноразово кликали, але ризикнула та кинула виклик самій собі.

Для мене піти далі – було викликом. Ризикнула змінити і візуал, і аудіо. Я ж навіть тембрально змінила свій вокал, подача зовсім інша. Це мій ривок,

– повідомила Тіна Кароль.

Додамо, зміни сценічного образу співачки були помітні ще в пісні "Скандал", яку вона презентувала в лютому. Танцювальна композиція також ввійшла до нового альбому "Красиво" й зібрала 10 мільйонів переглядів на ютубі.

Тіна Кароль про створення альбому "Красиво"

Артистка поділилася, що написала новий альбом "Красиво" лише за півтора місяця. Вона публічно подякувала за співпрацю аранжувальнику та автору пісень Аркадію Олександрову, разом з яким писала музику та слова.

"Я довго чекала на людину, з якою зможу зробити ребрендінг або новий виток, нову еру красивого стану, еру високого стилю. І я знайшла цю людину. Ми в співавторстві це зробили. Ми сиділи, я накидала музику, він слова, він музику, я слова. Я навіть не пам'ятаю, як ми деякі пісні писали. Це був порив", – наголосила Тіна Кароль.

Зазначимо, напередодні знаменитість презентувала обкладинку платівки "Красиво", на якій похизувалася довгими ногами у білій сукні.