Тіна Кароль вразила бездоганним образом у червоній сукні: відео
Популярна українська співачка Тіна Кароль стала ведучою нової програми "Ліпсінк Батл". Там вона демонструє стильні та красиві образи, якими зачаровує прихильників. У новому випуску артистка з'явиться у вишуканій червоній сукні.
Джерело:інстаграм фан-клубу Тіни Кароль
Тіна Кароль є однією з найпопулярніших артисток у вітчизняному шоу-бізнесі. Вона щоразу дивує красивими аутфітам та бездоганними сукнями.
Дивіться також Сумочка Тіни Кароль: що артистка завжди носить з собою
Яскравий look Тіни Кароль
Виконавиця вийде на сцену "Ліпсінк Батлу" в обтислій сукні червоного кольору зі спокусливим декольте. Таке вбрання акцентувало увагу на стрункій фігурі знаменитості та її пишному бюсті. Образ співачки доповнювали масивні сережки. Look поєднала з червоними туфлями-човниками на підборах.
Волосся Кароль зібрала у пучок ззаду, залишивши лише декілька локонів, які спадали на обличчя. Макіяж Тіни також був яскравим. Очі вона підкреслила за допомогою чорного олівця, а губи нафарбувала червоною помадою.
Інші аутфіти артистки:
- Тіна Кароль вразила яскравим образом у відвертому топі;
- зірка позувала на камеру в елегантній атласній блузці ніжного жовтого кольору;
- виконавиця для фотосесії обрала шовкову спідницю з розрізом і спокусливий топ від українського бренду за майже 38 тисяч гривень.
Поділитися новиною