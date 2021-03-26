Популярна українська співачка Тіна Кароль стала ведучою нової програми "Ліпсінк Батл". Там вона демонструє стильні та красиві образи, якими зачаровує прихильників. У новому випуску артистка з'явиться у вишуканій червоній сукні.

Тіна Кароль є однією з найпопулярніших артисток у вітчизняному шоу-бізнесі. Вона щоразу дивує красивими аутфітам та бездоганними сукнями.

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Яскравий look Тіни Кароль

Виконавиця вийде на сцену "Ліпсінк Батлу" в обтислій сукні червоного кольору зі спокусливим декольте. Таке вбрання акцентувало увагу на стрункій фігурі знаменитості та її пишному бюсті. Образ співачки доповнювали масивні сережки. Look поєднала з червоними туфлями-човниками на підборах.

Волосся Кароль зібрала у пучок ззаду, залишивши лише декілька локонів, які спадали на обличчя. Макіяж Тіни також був яскравим. Очі вона підкреслила за допомогою чорного олівця, а губи нафарбувала червоною помадою.

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