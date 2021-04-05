Тина Кароль удивила образом в брендовом платье за 37 тысяч гривен
Украинская поп-дива Тина Кароль давно выбирает наряды от дизайнера Давида Комы для эффектных публичных выходов. На новых съемках певица предстала в голубом платье длины миди с провокационными прозрачными вставками.
Источник:24 канал
В последнем эфире шоу "Липсинк Батл" ведущая Тина Кароль появилась в дорогом брендовом платье, стоимостью 1 350 долларов – более 37 тысяч гривен. Это образ от любимого грузинского модельера звезды Давида Комы.
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Образ Тины Кароль
Артистка красовалась на сцене в облегающем ярко-голубом платье длины миди. Наряд на тонких бретелях и с откровенным декольте выгодно подчеркнул ее фигуру. Изюминкой платья стали широкие прозрачные вставки под грудью и на бедрах и разрез сзади.
Брендовый образ Тина Кароль довершила блестящими туфлями на каблуке от украинского бренда Kachorovska, в коллаборации с которым выпустила коллекцию весенней обуви. Завершили look певицы тугая французская коса и эффектный макияж с серебряными тенями и матовой розовой помадой.
Роскошные образы Тины Кароль
- Для обложки нового альбома "Красиво" певица фотографировалась в длинном белом платье с разрезом.
- На съемках шоу "Липсинк Батл" ведущая представала в красном платье с соблазнительным декольте.
- Артистка удивляла публику дерзким образом в облегающих фиолетовых брюках и блестящем топе.
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