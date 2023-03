Гурт The Hardkiss гастролює Америкою з сольними концертами. Їхній виступ у Лос-Анджелесі збігся з графіком Тіни Кароль, тож співачка з радістю вийшла на сцену з подругою Юлією Саніною.

Тіна Кароль виступила з гуртом The Hardkiss у Лос-Анджелесі

У дуеті з Юлією Саніною Тіна Кароль виконала рок-версію чуттєвого треку "Вільна". Їм підспівував весь зал, в якому, до речі, майоріли синьо-жовті прапори.

Особливий вечір, особливий гість, особливий клуб. Дякую LA, – прокоментувала Юлія Саніна.

Юлія Саніна з Тіною Кароль у Лос-Анджелесі / Фото з інстаграму The Hardkiss

Гурт The Hardkiss на концерті в Лос-Анджелесі / Фото з інстаграму

Варто додати, що гурт The Hardkiss виступив у легендарному нічному клубі Whisky a Go Go в Західному Голлівуді. Цей майданчик Юлія Саніна назвала особливим, бо з нього починали такі гурти як The Doors, Van Halen, Mötley Crüe, а також Еліс Купер.

Ба більше, на вході в нічний клуб їхній виступ анонсували так: "Український гурт The Hardkiss. Рок-гурт з Києва".

Клуб Whisky a Go Go у Лос-Анджелесі / Фото з інстаграму The Hardkiss

Зауважимо, на сольнику в Лос-Анджелесі фронтвумен The Hardkiss зі сцени подякувала Збройним Силам України, "хлопцям і дівчатам, які там захищають нашу землю", медикам, рятівникам, волонтерам, кожному українцю, який бореться за спільну перемогу.

Що відомо про дружбу Тіни Кароль та Юлії Саніної