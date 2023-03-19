Українські співачки Оля Полякова та Тіна Кароль – одні з найпопулярніших і провідних артисток з великими фан-базами. Як виявилося, вони не конкурують.

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Оля Полякова про конкуренцію з Тіною Кароль

Виконавиця Оля Полякова зізналась, що для українського шоубізнесу не вистачить одного, чи й навіть 10 тронів для королев попмузики. До того ж у них різна аудиторія, – тому ніякої конкуренції не може бути.

Україна – така велика країна, 40 з чимось мільйонів людей. І дві співачки це дуже мало для такого великого шоубізнесу. Тому я думаю, що вистачить тронів. Їх можна поставити штук 10 і їх буде ще й мало. Великий шоубізнес повинен бути. Нас дуже мало,

– вважає Полякова.

Співачка додала, що головне для артистів зараз – щоб у шанувальників були гроші для того, аби відвідувати їхні концерти. А з титулами вони розберуться самі.

"Якщо брати мене та Тіну, то ми дуже різні. В нас різна аудиторія. І ті люди, які ходять на Тіну Кароль, половина з них може піти на Олю Полякову, а друга половина не прийде. Ми ділимо різні аудиторії. І я гадаю, що нам усім вистачить місця. Тому прям такої конкуренції її просто не існує. А тим більше зараз, коли шоубізнесу немає".

Оля згадала скандал з Тіною

Артистка також згадала конфлікт між нею та Тіною Кароль, що розгорівся у 2021 році. Тоді Полякова назвала колегу "плакальницею", маючи на увазі її сумний репертуар. Однак Тіна сприйняла це як дорікання на тлі втрати чоловіка Євгена Огіра.

Та виявилося, що цей скандал виник на порожньому місці, як розповідає Оля Полякова. Вона запевнила, що ніхто між собою не ворогує.

"Якщо у нас і були скандали, то вони були трохи висмоктані з пальця і так трохи вигадані. Було в мене з тою ж Тіною у щось я пи*донула. Це було негарно з мого боку, не те я мала на увазі. Трохи мене підставили. Коли я неправа, я завжди перепрошую. Я попросила вибачення того ж дня. Люди повинні розуміти, що всі ці скандали, вони є трохи для розваги. Вони штучні".

Інтерв'ю з Олею Поляковою: дивіться відео онлайн