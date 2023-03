Группа The Hardkiss гастролирует по Америке с сольными концертами. Их выступление в Лос-Анджелесе совпало с графиком Тины Кароль, поэтому певица с радостью вышла на сцену с подругой Юлией Саниной.

Тина Кароль выступила с группой The Hardkiss в Лос-Анджелесе

В дуэте с Юлией Саниной Тина Кароль исполнила рок-версию чувственного трека "Вільна". Им подпевал весь зал, в котором, кстати, развевались сине-желтые флаги.

Особый вечер, особый гость, особенный клуб. Спасибо LA, – прокомментировала Юлия Санина.

Юлия Санина с Тиной Кароль в Лос-Анджелесе / Фото из инстаграма The Hardkiss

Группа The Hardkiss на концерте в Лос-Анджелесе / Фото из инстаграме

Стоит добавить, что группа The Hardkiss выступила в легендарном ночном клубе Whisky a Go Go в Западном Голливуде. Эту площадку Юлия Санина назвала особенной, потому что с нее начинали такие группы как The Doors, Van Halen, Mötley Crüe, а также Элис Купер.

Более того, на входе в ночной клуб их выступление анонсировали так: "Украинская группа The Hardkiss. Рок-группа из Киева".

Клуб Whisky a Go Go в Лос-Анджелесе / Фото из инстаграма The Hardkiss

Заметим, на сольнике в Лос-Анджелесе фронтвумен The Hardkiss со сцены поблагодарила Вооруженные Силы Украины, "парней и девушек, которые там защищают нашу землю", медиков, спасателей, волонтеров, каждого украинца, борющегося за общую победу.

Что известно о дружбе Тины Кароль и Юлии Саниной