Тіна Кароль публічно звернулась до фанів, які називають її зіркою: "Я звичайна, як ви"

Українська співачка Тіна Кароль висловилась про те, що її називають зіркою. Вона звернула увагу, що всі люди однакові.

Українська попдіва Тіна Кароль готується до наступного етапу свого туру Україною. За лаштунками одного з нещодавніх концертів артистка висловилась про гучний статус зірки.

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Тіна Кароль про статус зірки

Виконавиця звернулась до прихильників у відео. Вона висловилась про те, що співати – це її професія. Тоді як зіркою може бути кожна людина – від продавця до лікаря.

Мене деколи питали: "Якщо б не співати, то що?" – Нічого. Я просто на своєму місці. Це моя професія. Це сьогодні – так. А завтра я прийду до вас купляти смачненький хліб або лікуватися. Або просто питати поради. Або пишатись, вболівати за вас. Завтра ви – мої зірки, ви – мій орієнтир. Сьогодні – я для вас. Ми єдині й однакові. Я не зірка. Я звичайна, як ви,

– поділилась Тіна Кароль.

Тіна Кароль про свою зірковість: відео

Як оживають хіти Тіни Кароль

Зараз українські молоді артисти активно перекладають на українську російськомовні хіти Тіни Кароль. Співачка відмовилась виконувати ці треки на своїх концертах, але зауважила, що дозволяє іншим артистам дати цим хітам друге життя.