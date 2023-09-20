Украинская попдива Тина Кароль готовится к следующему этапу своего тура по Украине. За кулисами одного из недавних концертов артистка высказалась о громком статусе звезды.

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Тина Кароль о статусе звезды

Исполнительница обратилась к поклонникам в видео. Она высказалась о том, что петь – это ее профессия. В то время как звездой может быть каждый человек – от продавца до врача.

Меня иногда спрашивали: "Если бы не петь, то что?" – ничего. Я прямо на своем месте. Это моя профессия. Это сегодня – да. А завтра я приду к вам покупать вкусненький хлеб или лечиться. Или просто спрашивать совета. Или гордиться, болеть за вас. Завтра вы – мои звезды, вы – мой ориентир. Сегодня – я для вас. Мы едины и одинаковы. Я не звезда. Я обычная, как вы,

– поделилась Тина Кароль.

Тина Кароль о своей звездности: видео

Как оживают хиты Тины Кароль

Сейчас украинские молодые артисты активно переводят на украинский русскоязычные хиты Тины Кароль. Певица отказалась исполнять эти треки на своих концертах, но заметила, что позволяет другим артистам дать этим хитам вторую жизнь.