Хоч співачка, яка нещодавно презентувала українську версію треку One Nation Under Love, не планує перекладати свої хіти, таку можливість вона дала молодим українським артистам. Тепер слухачі фанатіють від перекладених треків.

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"Выше облаков" тепер звучить українською

Цю пісню виконав відомий український артист SHUMEI. Прем'єра композиції відбулася під час великого сольного концерту Тіни Кароль, що відбувся у палаці "Україна".

SHUMEI – "Вище хмар": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Шанувальники в захваті від нового звучання пісні:

"Дякую за україномовний контент. Саме такі відео повинні бути в трендах українського ютубу";

"Дуже круто! Дякую що поповнюєте мою колекцію українських пісень новими чудовими композиціями!";

"Чудово вийшло. Молодець, дякую за професійну роботу";

"Суперова українська версія, гарне виконання!";

"Який мед для вух. Дуже гарне виконання";

"Чудове виконання та переклад! Дякую вам за таку чудову і чуттєву творчість";

"Дуже органічно, музикально, круто. Молодці. Успіхів".

"Ноченька" тепер звучить українською

Перекладену пісню заспівав співак OKS. Він презентував пісню та кліп 8 вересня.

Ідея створення рімейку "Ніченька" прийшла, коли я почув в одному з інтерв’ю, що Тіна була б не проти, якщо молоді виконавці переспівають її пісні українською. Коли я побачив це інтервʼю, я одразу зрозумів, що маю спробувати! Я щасливий, адже Тіна довірила мені виконання свого суперхіта,

– прокоментував реліз виконавець.

OKS – "Ніченька": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Слухачі висловили свої думки й про трек "Ніченька":

"Дуже круто";

"Закохалась в цю пісню";

"Неймовірна пісня у вашому виконанні зіграла новими фарбами";

"Це просто вау. Найкращий".

Чому Тіна Кароль не перекладає свої треки

Співачка заявила, що після 24 лютого 2022 року більше не виконуватиме російськомовні пісні. За її словами, зробити гарний переклад пісні – це складно. Водночас вона наголосила, що їй подобається, як прихильники перекладають її російськомовні треки.

"На полиці лежать понад десяток хітів. Не всі вони перекладаються. Особливо, маніфестово-ліричні. Це дуже складно. Хоча я бачила класні переклади українською, просто люди роблять. Якщо хто звернеться, я готова дати право виконувати (її пісню – 24 Канал) українською. Сама я не робитиму цього, поки не збираюся", – зазначила артистка.