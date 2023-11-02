Прем'єра пісні "Не святі" відбулася тиждень тому. У композиції оспівані романтичні та пристрасні історії життя.

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Кароль випустила ефектний кліп

За словами Тіни Кароль, пісня має донести важливість почуттів та освідчень, які не треба відкладати на потім.

Хтось каже, що впала народжуваність, тож виправляємо це під цей саундтрек кохання,

– написала Кароль.

У кліпі артистка показалася у звабливій чорній сукні з відкритим декольте. Вона співала під дощем, а навколо неї змінювалися чоловічі образи. Наприкінці все спалахнуло полум'ям.

Тіна Кароль – "Не святі": дивіться відео

Реакція мережі

Шанувальники Тіни Кароль були у захваті від нового кліпу. Вони вже встигли залишити багато схвальний коментарів у ютубі:

"Яке точне визначення кохання. Тіна неперевершена на екрані. Має бути англомовна версія. Шедевр".

"Кліп можна переглядати тисячу разів, і він не набридне. Пісня неймовірна, стала однією з улюблених. Дякуємо і безмежно любимо!"

"Дуже чуттєво! І пісня, і кліп, наче солодка отрута, проникли в серце і в душу!"

"Кліп – шедевр, глибокі людські почуття, їхня сила і біль… Тіно, це прекрасно і неймовірно, браво!"

"Дуже пристрасна та красива робота! Дощ, вогонь – вау!"

"Це так красиво, так неперевершено! Вкотре переконуюсь, що Тіна професіонал своєї справи".

"Цей кліп – це і є фатальна спокуса! Хочеться переглядати без упину".

Довідка! Попередню пісню One Nation Under Love Тіна Кароль випустила у співавторстві з композиторкою Дайан Уоррен. Кліп був знятий біля культового пам'ятника "Україна-Мати" в Києві.