Танцівник Дмитро Жук оприлюднив у мережі нове чуттєве відео з Тіною Кароль. Для прихильників це черговий доказ, що насправді між ними щось більше, ніж робочі стосунки.

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Тіна Кароль і Діма Жук підігріли чутки про роман

Виконавиця перед камерою позувала у молочному спортивному костюмі, з легким макіяжем та улюбленою укладкою. Танцівник натомість обрав чорну футболку й штани. Пара станцювала короткий пристрасний танок під романтичну мелодію – це майбутня нова пісня Діми Жука.

У профілі танцівника ще кілька відео під цей трек зі схожою хореографією з іншими дівчатами.

Тіна Кароль і Діма Жук підігріли чутки про роман: відео

Шанувальники засипають пару компліментами та висловлюють думки про те, що Тіна й Дмитро – насправді пара. Також фани звернули увагу, як танцівник опустив руки на стегна Кароль.

"Ой, такі гарні, така пара, я в захваті. Нехай це буде правдою. Бажаю їм щастя, шаленого кохання";

"Я напевно раз 100 передивилась, Тіна така щира, а Діма це кайф для очей";

"Така Тіна гарна";

"Вогонь";

"Дімо, руки!".

Що відомо про чутки про роман пари

Дмитро Жук – танцівник балету Тіни Кароль, тому плітки про їхні стосунки ширяться в мережі вже давно. Та минулого року танцюрист запевняв, що артистка – тільки його бос.

Та в мережі продовжують з'являтися романтичні відео з танцями Діми Жука й Тіни Кароль, що підігріває цікавість прихильників. Нещодавно папараці зняли пару разом – вони начебто трималися за руки, прогулюючись Києвом. Та коли вийшли на більш людяну вулицю, то відсторонилися.