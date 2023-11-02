Премьера песни "Не святі" состоялась неделю назад. В композиции воспеты романтические и страстные истории жизни.

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Кароль выпустила эффектный клип

По словам Тины Кароль, песня должна донести важность чувств и признаний, которые не нужно откладывать на потом.

Кто-то говорит, что пала рождаемость, поэтому исправляем это под этот саундтрек любви,

– написала Кароль.

В клипе артистка показалась в обольстительном черном платье с открытым декольте. Она пела под дождем, а вокруг нее сменялись мужские образы. В конце все вспыхнуло пламенем.

Тина Кароль – "Не святі": смотрите видео

Реакция сети

Поклонники Тины Кароль были в восторге от нового клипа. Они уже успели оставить много одобрительных комментариев в ютубе:

"Какое точное определение любви. Тина неотразима на экране. Должна быть англоязычная версия. Шедевр".

"Клип можно просматривать тысячу раз, и он не надоест. Песня невероятная, стала одной из любимых. Спасибо и безгранично любим!"

"Очень чувственно! И песня, и клип, словно сладкий яд, проникли в сердце и в душу!"

"Клип – шедевр, глубокие человеческие чувства, их сила и боль… Тино, это прекрасно и невероятно, браво!"

"Очень страстная и красивая работа! Дождь, огонь – вау!"

"Это так красиво, так непревзойденно! Еще раз убеждаюсь, что Тина профессионал своего дела".

"Этот клип – это и есть роковой соблазн! Хочется просматривать без остановки".

Справка! Предыдущую песню One Nation Under Love Тина Кароль выпустила в соавторстве с композитором Дайан Уоррен. Клип был снят у культового памятника "Украина-Мать" в Киеве.