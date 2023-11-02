Премьера песни "Не святі" состоялась неделю назад. В композиции воспеты романтические и страстные истории жизни.
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Кароль выпустила эффектный клип
По словам Тины Кароль, песня должна донести важность чувств и признаний, которые не нужно откладывать на потом.
Кто-то говорит, что пала рождаемость, поэтому исправляем это под этот саундтрек любви,
– написала Кароль.
В клипе артистка показалась в обольстительном черном платье с открытым декольте. Она пела под дождем, а вокруг нее сменялись мужские образы. В конце все вспыхнуло пламенем.
Тина Кароль – "Не святі": смотрите видео
Реакция сети
Поклонники Тины Кароль были в восторге от нового клипа. Они уже успели оставить много одобрительных комментариев в ютубе:
- "Какое точное определение любви. Тина неотразима на экране. Должна быть англоязычная версия. Шедевр".
- "Клип можно просматривать тысячу раз, и он не надоест. Песня невероятная, стала одной из любимых. Спасибо и безгранично любим!"
- "Очень чувственно! И песня, и клип, словно сладкий яд, проникли в сердце и в душу!"
- "Клип – шедевр, глубокие человеческие чувства, их сила и боль… Тино, это прекрасно и невероятно, браво!"
- "Очень страстная и красивая работа! Дождь, огонь – вау!"
- "Это так красиво, так непревзойденно! Еще раз убеждаюсь, что Тина профессионал своего дела".
- "Этот клип – это и есть роковой соблазн! Хочется просматривать без остановки".