У треці виконавиця оспівує кохання. Так, шанувальники зауважили, що любов і ніжність відчувається у кожній ноті композиції.
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Тіна Кароль презентувала новий трек
Прем'єра пісні "Не святі" відбулася 26 жовтня, проте поки ще не вийшов кліп на композицію. У треці виконавиця співає про те кохання, коли людина для тебе стає спокусою й отрутою водночас. До цієї людини тебе манить ніби з кожним днем все сильніше й хочеться розтанути в її обіймах.
Тіна Кароль – "Не святі": дивіться відео онлайн
Текст пісні "Не святі"
Не хочу я вірити
Що може невірний ти
У цілому Всесвіті
Тепер на самоті
Летіли на вогники
Наївні метелики
Щоб у святому зникнути вогні
Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті!
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх
Знову без дозволу
Зачепиш мою струну
Наша любов
Як темна вода на глибині
Летіли на вогники
Наївні метелики
Щоб у святому зникнути вогні
Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті!
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх
Вбивай мене ніжно
Солодка отрута
Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх
Реакція мережі
Фани в захваті від нової композиції співачки. У коментарях під відео до пісні вони дякують Тіні за роботу й висловлюють своє захоплення.
- "Як свіжий подих. Дякуємо за нову музику";
- "Одразу в серце. Тіно, дякуємо";
- "Це тепер моя улюблена пісня";
- "Любов і ніжність у кожній клітині, у кожній ноті! Вітаємо з прем'єрою! Насолода вас чути й бачити";
- "Музика, що лікує душу";
- "Нарешті нова пісня";
- "Гарно, дуже ніжна пісня";
- "Як круто";
- "Як красиво";
- "Тепер цілий день буду тільки її слухати".