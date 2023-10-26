У треці виконавиця оспівує кохання. Так, шанувальники зауважили, що любов і ніжність відчувається у кожній ноті композиції.

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Тіна Кароль презентувала новий трек

Прем'єра пісні "Не святі" відбулася 26 жовтня, проте поки ще не вийшов кліп на композицію. У треці виконавиця співає про те кохання, коли людина для тебе стає спокусою й отрутою водночас. До цієї людини тебе манить ніби з кожним днем все сильніше й хочеться розтанути в її обіймах.

Тіна Кароль – "Не святі": дивіться відео онлайн

Текст пісні "Не святі"

Не хочу я вірити

Що може невірний ти

У цілому Всесвіті

Тепер на самоті

Летіли на вогники

Наївні метелики

Щоб у святому зникнути вогні

Ти наче отрута –

Фатальна спокуса у житті!

Я хочу відчути

Які ми не святі

Вбивай мене ніжно

Земля іде з – під моїх ніг

Я хочу відчути

Твоїх обійм солодкий гріх

Знову без дозволу

Зачепиш мою струну

Наша любов

Як темна вода на глибині

Летіли на вогники

Наївні метелики

Щоб у святому зникнути вогні

Ти наче отрута –

Фатальна спокуса у житті!

Я хочу відчути

Які ми не святі

Вбивай мене ніжно

Земля іде з – під моїх ніг

Я хочу відчути

Твоїх обійм солодкий гріх

Вбивай мене ніжно

Солодка отрута

Ти наче отрута –

Фатальна спокуса у житті

Я хочу відчути

Які ми не святі

Вбивай мене ніжно

Земля іде з – під моїх ніг

Я хочу відчути

Твоїх обійм солодкий гріх

Реакція мережі

Фани в захваті від нової композиції співачки. У коментарях під відео до пісні вони дякують Тіні за роботу й висловлюють своє захоплення.