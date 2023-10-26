У треці виконавиця оспівує кохання. Так, шанувальники зауважили, що любов і ніжність відчувається у кожній ноті композиції.

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Тіна Кароль презентувала новий трек

Прем'єра пісні "Не святі" відбулася 26 жовтня, проте поки ще не вийшов кліп на композицію. У треці виконавиця співає про те кохання, коли людина для тебе стає спокусою й отрутою водночас. До цієї людини тебе манить ніби з кожним днем все сильніше й хочеться розтанути в її обіймах.

Тіна Кароль – "Не святі": дивіться відео онлайн

Текст пісні "Не святі"

Не хочу я вірити
Що може невірний ти
У цілому Всесвіті
Тепер на самоті
Летіли на вогники
Наївні метелики
Щоб у святому зникнути вогні

Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті!
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх

Знову без дозволу
Зачепиш мою струну
Наша любов
Як темна вода на глибині
Летіли на вогники
Наївні метелики
Щоб у святому зникнути вогні

Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті!
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх

Вбивай мене ніжно
Солодка отрута
Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті

Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх

Реакція мережі

Фани в захваті від нової композиції співачки. У коментарях під відео до пісні вони дякують Тіні за роботу й висловлюють своє захоплення.

  • "Як свіжий подих. Дякуємо за нову музику";
  • "Одразу в серце. Тіно, дякуємо";
  • "Це тепер моя улюблена пісня";
  • "Любов і ніжність у кожній клітині, у кожній ноті! Вітаємо з прем'єрою! Насолода вас чути й бачити";
  • "Музика, що лікує душу";
  • "Нарешті нова пісня";
  • "Гарно, дуже ніжна пісня";
  • "Як круто";
  • "Як красиво";
  • "Тепер цілий день буду тільки її слухати".