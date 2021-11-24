Тіна Кароль випустила пікантний кліп на пісню "Поцелуй на фарт"
Джерело:ютуб-канал Тіни Кароль
У жовтні Тіна Кароль презентувала новий альбом "Двойной рай", до якого увійшли чотири композиції. Уже на другу з них – "Поцелуй на фарт" – попдіва зняла проникливий кліп. У відео вона показала пристрасть з телефонною трубкою в руках.
У десятому студійному альбомі "Двойной рай" співачка кардинально змінила сценічний імідж. З ліричної виконавиці вона перетворилась у грайливу артистку з неприхованою сексуальністю. Монокліп на пісню "Поцелуй на фарт" чудово демонструє нову Тіну Кароль.
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У відео, знятому одним кадром, зірка з'явилась сама – без балету, акторів і спецефектів. За сюжетом вона розмовляє телефоном з невідомим і відверто зваблює його. Не випускаючи червону слухавку з рук, Тіна Кароль виконує пристрасні рухи на підлозі й пікантно піднімає сукню.
"Поцелуй на фарт" – це, безумовно, флірт,
– зізнається артистка.
Тіна Кароль – Поцелуй на фарт: дивіться відео онлайнНагадаємо, у жовтні Тіна Кароль випустила кліп на ліричну пісню "Двойной рай". У тому відео вона вперше постала у новому іміджі – білявкою з чубчиком.
Реакція мережі на кліп "Поцелуй на фарт"
Фани не стримують захвату від нового кліпу попдіви. Усі без винятку пишуть, що Тіна Кароль показала вкрай особисту історію з шаленим сексуальним посилом:
- "Вмирати від естетики можна, бо я зараз збожеволію!? Це дуже красиво! Просто, але дуже круто і жіночно";
- "Хвилююче й дуже особисто, естетично і красиво";
- "Найкраща! Величезне спасибі за цей сюрприз, це неймовірно красиво. Я готова дивитися вічно";
- "Просто найкраща, рівень сексуальності та жіночності зашкалює. А чубчик додав їй загадковість і грайливість";
- "Пожежа, дуже сексуальний вайб";
- "Неймовірно сексуальна робота";
- "Відчуття, що підглядаєш".
Тіна Кароль у кліпі "Поцелуй на фарт" / Фото з інстаграму співачки
Текст пісні "Поцелуй на фарт" – Тіна Кароль
Я за тобой иду
Может зря меня на счастье песней выдумал
Песней выдумал
И в невесомости я коснусь тебя мелодией на новый стиль
На новый стиль
Ты как будто соль
Я рядом будто фа
В тусклом свете фар
Поцелуй на фарт
Я за тобой иду
Так тянет
Аромат сандала так манит
Мы с тобой в конкретном романе
Я за тобой иду
Может зря меня на счастье песней выдумал
Ты как будто соль
Я рядом будто фа
В тусклом свете фар
Поцелуй на фарт.