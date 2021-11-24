У десятому студійному альбомі "Двойной рай" співачка кардинально змінила сценічний імідж. З ліричної виконавиці вона перетворилась у грайливу артистку з неприхованою сексуальністю. Монокліп на пісню "Поцелуй на фарт" чудово демонструє нову Тіну Кароль.

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У відео, знятому одним кадром, зірка з'явилась сама – без балету, акторів і спецефектів. За сюжетом вона розмовляє телефоном з невідомим і відверто зваблює його. Не випускаючи червону слухавку з рук, Тіна Кароль виконує пристрасні рухи на підлозі й пікантно піднімає сукню.

"Поцелуй на фарт" – це, безумовно, флірт,

– зізнається артистка.

Тіна Кароль – Поцелуй на фарт: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у жовтні Тіна Кароль випустила кліп на ліричну пісню "Двойной рай". У тому відео вона вперше постала у новому іміджі – білявкою з чубчиком.

Реакція мережі на кліп "Поцелуй на фарт"

Фани не стримують захвату від нового кліпу попдіви. Усі без винятку пишуть, що Тіна Кароль показала вкрай особисту історію з шаленим сексуальним посилом:

"Вмирати від естетики можна, бо я зараз збожеволію!? Це дуже красиво! Просто, але дуже круто і жіночно";

"Хвилююче й дуже особисто, естетично і красиво";

"Найкраща! Величезне спасибі за цей сюрприз, це неймовірно красиво. Я готова дивитися вічно";

"Просто найкраща, рівень сексуальності та жіночності зашкалює. А чубчик додав їй загадковість і грайливість";

"Пожежа, дуже сексуальний вайб";

"Неймовірно сексуальна робота";

"Відчуття, що підглядаєш".

Тіна Кароль у кліпі "Поцелуй на фарт" / Фото з інстаграму співачки

Текст пісні "Поцелуй на фарт" – Тіна Кароль

Я за тобой иду

Может зря меня на счастье песней выдумал

Песней выдумал

И в невесомости я коснусь тебя мелодией на новый стиль

На новый стиль

Ты как будто соль

Я рядом будто фа

В тусклом свете фар

Поцелуй на фарт

Я за тобой иду

Так тянет

Аромат сандала так манит

Мы с тобой в конкретном романе

Я за тобой иду

Может зря меня на счастье песней выдумал

Ты как будто соль

Я рядом будто фа

В тусклом свете фар

Поцелуй на фарт.