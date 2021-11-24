В десятом студийном альбоме "Двойной рай" певица кардинально сменила сценический имидж. Из лирической исполнительницы она превратилась в игривую артистку с нескрываемой сексуальностью. Моноклип на песню "Поцелуй на фарт" прекрасно демонстрирует новую Тину Кароль.
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В видео, снятом одним кадром, звезда появилась сама – без балета, актеров и спецэффектов. По сюжету она разговаривает по телефону с неизвестным и откровенно обольщает его. Не выпуская красную трубку из рук, Тина Кароль выполняет страстные движения на полу и пикантно поднимает платье.
"Поцелуй на фарт" – это, безусловно, флирт,
– признается артистка.
Тина Кароль – "Поцелуй на фарт": смотрите видео онлайн
Реакция сети на клип "Поцелуй на фарт"
Фаны не сдерживают восторга от нового клипа поп-дивы. Все без исключения пишут, что Тина Кароль показала крайне личную историю с большим сексуальным посылом:
- "Умирать от эстетики можно, потому что я сейчас сойду с ума!? Это очень красиво! Просто, но очень круто и женственно";
- "Волнующе и очень лично, эстетично и красиво";
- "Лучшая! Огромное спасибо за этот сюрприз, это невероятно красиво. Я готова смотреть вечно";
- "Просто лучшая, уровень сексуальности и женственности зашкаливает. А челка придала ей загадочность и игривость";
- "Пожар, очень сексуальный вайб";
- "Невероятно сексуальная работа";
- "Ощущение, что подглядываешь".
Тина Кароль в клипе "Поцелуй на фарт" / Фото из инстаграма певицы
Текст песни "Поцелуй на фарт" – Тина Кароль
Я за тобой иду
Может зря меня на счастье песней выдумал
Песней выдумал
И в невесомости я коснусь тебя мелодией на новый стиль
На новый стиль
Ты как будто соль
Я рядом будто фа
В тусклом свете фар
Поцелуй на фарт
Я за тобой иду
Так тянет
Аромат сандала так манит
Мы с тобой в конкретном романе
Я за тобой иду
Может зря меня на счастье песней выдумал
Ты как будто соль
Я рядом будто фа
В тусклом свете фар
Поцелуй на фарт.