В десятом студийном альбоме "Двойной рай" певица кардинально сменила сценический имидж. Из лирической исполнительницы она превратилась в игривую артистку с нескрываемой сексуальностью. Моноклип на песню "Поцелуй на фарт" прекрасно демонстрирует новую Тину Кароль.

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В видео, снятом одним кадром, звезда появилась сама – без балета, актеров и спецэффектов. По сюжету она разговаривает по телефону с неизвестным и откровенно обольщает его. Не выпуская красную трубку из рук, Тина Кароль выполняет страстные движения на полу и пикантно поднимает платье.

"Поцелуй на фарт" – это, безусловно, флирт,

– признается артистка.

Тина Кароль – "Поцелуй на фарт": смотрите видео онлайн

Напомним, в октябре Тина Кароль выпустила клип на лирическую песню "Двойной рай". В том видео она впервые предстала в новом имидже – блондинкой с челкой.

Реакция сети на клип "Поцелуй на фарт"

Фаны не сдерживают восторга от нового клипа поп-дивы. Все без исключения пишут, что Тина Кароль показала крайне личную историю с большим сексуальным посылом:

"Умирать от эстетики можно, потому что я сейчас сойду с ума!? Это очень красиво! Просто, но очень круто и женственно";

"Волнующе и очень лично, эстетично и красиво";

"Лучшая! Огромное спасибо за этот сюрприз, это невероятно красиво. Я готова смотреть вечно";

"Просто лучшая, уровень сексуальности и женственности зашкаливает. А челка придала ей загадочность и игривость";

"Пожар, очень сексуальный вайб";

"Невероятно сексуальная работа";

"Ощущение, что подглядываешь".



Тина Кароль в клипе "Поцелуй на фарт" / Фото из инстаграма певицы

Текст песни "Поцелуй на фарт" – Тина Кароль

Я за тобой иду

Может зря меня на счастье песней выдумал

Песней выдумал

И в невесомости я коснусь тебя мелодией на новый стиль

На новый стиль

Ты как будто соль

Я рядом будто фа

В тусклом свете фар

Поцелуй на фарт

Я за тобой иду

Так тянет

Аромат сандала так манит

Мы с тобой в конкретном романе

Я за тобой иду

Может зря меня на счастье песней выдумал

Ты как будто соль

Я рядом будто фа

В тусклом свете фар

Поцелуй на фарт.