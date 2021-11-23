Відома українська співачка Тіна Кароль під час промотуру країнами СНД відправилась до Мінська. Там вона дала інтерв'ю про свій новий альбом та відповіла на інші відверті запитання.

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Тіна Кароль готова закохатися

Знаменитість поділилась, що готова до того, щоб бути коханою й кохати. Раніше вона навіть не хотіла про таке думати.

Давно вже не писала для когось. Я могла співати авторські чужі пісні. І ось цього року другий альбом присвячується коханню. Серце готове прийняти. Бо ще раніше ця тема була для мене не просто табу. На клітинному рівні я не підпускала цих питань до себе,

– зізналась Тіна Кароль.

Однак виконавиця додала, що будувати стосунки з нею нелегко.

"Я дуже волелюбна. Зі мною не так просто. Тим більше self-made жінка. Я всього досягла сама і мені складно порозумітися з людьми в цілому. Особливо якщо я бачу лінощі або марнотратство життя, я не можу це прийняти на клітинному рівні. Тому мені важко знайти співрозмовників", – розповіла артистка.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Нещодавно Тіна Кароль відповідала на запитання прихильників. Вона уникла запитання про те, чи присвячений її новий альбом про кохання комусь особливому: "Бачу це питання дуже часто і знаю, що сваритеся, коли ухиляюся від відповіді. Але невже я не маю права на щось своє, особисте, потаємне, закрите? Насолоджуйтеся музикою".

Однак думки фанів про те, що зірка знайшла кохання – не підтвердилися. Адже вона зізналась, що не має другої половинки.