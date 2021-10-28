Тіна Кароль давно не тішила шанувальників прем'єрами пісень. Напередодні презентації альбому, яка відбудеться 29 жовтня, виконавиця потішила кліпом.

Дивіться також Зірка "Гусей" Wellboy випустив новий трек "Вишні": колоритне відео

Кліп Тіни Кароль на пісню "Двойной рай"

Нова відеоробота виконавиці – це романтичний трилер. Кароль вирішила поекспериментувати й звернулася до кіноестетики 2000-х. Спіаачка приголомшила сміливою зміною іміджу, поставши перед камерами в образі яскравої білявки з пістолетом в руках. І мішенню Тіни була ревність.

"Двойной рай" – це алюзія до кінохіта 2000-х "Ее звали Никита". Бути на рівних з фантастичним вокалом Тіни зміг би лише першокласний кінообраз", – розповів режисер кліпу.

Тіна Кароль – "Двойной рай": дивіться відео онлайн

Попередні кліпи Тіни Кароль