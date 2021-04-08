Українська співачка Тіна Кароль стала ведучою нового розважального шоу "Ліпсінк Батл". Під час зйомок одного з епізодів програми в артистки випадково розстебнулася сукня, під якою не було спідньої білизни.

Реакція виконавиці на такий конфуз приємно здивувала глядачів. Вона почала щиро сміятися, чим ще більше розвеселила публіку.

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У Тіни Кароль розстебнулася сукня

Знаменитість оголошувала пару учасників, які мали показувати пародії. Після того, як танцівник Євген Кот показав свій прес, у Кароль випадково розстебнулася сукня.

Тіна постала перед камерами у яскравій сукні кольору фуксії, верхня частина якої розстебнулася. Співачка встигла схопити вбрання, яке ледь не оголило її спокусливі форми. Щиро сміючись, Кароль заховалася за стійкою ведучої.

"Припини показувати прес! Ти бачиш, що з нею коїться", – звернувся до Євгена Кота та прокоментував інцидент репер та продюсер Потап, який також є ведучим "Ліпсінк Батлу".

Реакція мережі

Деякі підписники зазначають, що Кароль була готова до такого курйозу і його влаштували спеціально, щоб збільшити рейтинги програми.

"Награно. Подивіться, вона була готова одразу притримати сукню".

"Справді, руку зігнула так, ніби знала, що сукня впаде".

"Постановка. Вона сама рукою зачепила".

Та більшість прихильників шоу зазначають, що такий момент їх неабияк повеселив.