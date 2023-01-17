У светрі на підлозі: Тіна Кароль показала неординарні фото з нової фотосесії

Співачка Тіна Кароль продовжує активно вести свій телеграм-канал. Днями вона показала світлини з нової фотосесії, де позувала, сидячи на підлозі.

Тіна Кароль після повномасштабного вторгнення стала ближчою з шанувальниками. Артистка веде свій телеграм-канал, де показує життя поза сценою та зйомками.

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Нова фотосесія Тіни Кароль

Все частіше попдіва позує в фотосесіях. Днями вона оприлюднила кадри з нової зйомки. Виконавиця постала перед камерою, сидячи на підлозі. Одягнула в'язаний oversize светр молочного кольору, яким закрила й ноги. Волосся розпустила та заховала під светр, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у нюдових тонах.

"Людина і є храм. Вся сила в тобі. Релігія – це ти. Містика – це ти. Налаштуй свої відчуття на інтуїцію. Довірся природі, що закладена зірками", – написала Тіна під фото.



Тіна Кароль у студії / Фото з телеграму співачки



Тіна Кароль у студії / Фото з телеграму співачки

Нагадаємо, днями Христина Соловій розкритикувала Тіну Кароль за "російську попсу". Виявляється, коли вона заявила, що піде з проєкту "Голос країни", бо не хоче співати "російську попсу", то мала на увазі треки зіркової тренерки. Тіни Кароль ніколи не буде в переліку виконавиць, які вплинули на Соловій, бо, на її думку, вона завжди орієнтувалася на Росію.

Тіна Кароль вирішила відповісти колезі. Вона опублікувала в інстаграм-сторіз уривок з подкасту, де Христина говорить про її творчість. Співачка лаконічно прокоментувала ролик, залишивши емодзі, що усміхається.