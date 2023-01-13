Під час повномасштабної війни артистка стала ближчою з шанувальниками, вона часто показує подробиці життя поза сценою, а також проводить прямі ефіри в соцмережах.

Вас може зацікавити "Яка мразота": Оля Полякова розповіла, як до нападу Росії випадково обматюкала Ані Лорак

Тіна Кароль послала росіян

У прямому ефірі співачка показала реабілітацію пораненого солдата ЗСУ. Під час трансляції росіяни надсилали Тіні Кароль емоджі з прапорами країни-терориста. Виконавиця приголомшила шанувальників різкою відповіддю.

Всі, хто надсилають ці прапори російські, – йдіть нах*й. Запишіть і передайте всім,
– сказала Тіна.

Увага! Відео з нецензурною лексикою 18+

Цей фрагмент ефіру став вірусним, адже від артистки не звикли чути таку лексику. Від українців Кароль отримала безліч схвальних коментарів.

  • "База, ґрунт, основа".
  • "Я люблю цю жінку".
  • "Тіночка говорить мовою фактів".
  • "Оце я розумію позиція! Респект!"
  • "Коротко і зрозуміло".

Нагадаємо, у новому випуску "Дорослих дівчат" колега Тіни – Оля Полякова згадала курйозний момент з Великої Британії, коли вона з доньками приїхала на похорон Єлизавети II. Тоді в неї попросив фото росіянин, а зірка послала його, не соромлячись.