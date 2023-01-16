Українська співачка Христина Соловій днями розповіла про артисток, які вплинули на неї своєю творчістю. Серед них не було Тіни Кароль, бо, як сказала Христина, "всі її найпопулярніші релізи – це російська музика".

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Тіна Кароль відреагувала

Тіна Кароль вирішила відповісти колезі. Вона опублікувала в інстаграм-сторіз уривок з подкасту, де Христина говорить про її творчість. Співачка лаконічно прокоментувала ролик, залишивши емодзі, що усміхається.

"Все буде добре", – додала також Кароль з емодзі, на якому зображена дівчина, якій масажують голову.



Скриншот з інстаграм-сторіз Тіни

Що казала Соловій

У подкасті Христина Соловій розповідала про тих виконавиць, які на неї вплинули. Вона згадала про Русю, ранню Ірину Білик та Ані Лорак – два її україномовні альбоми. Також дівчина нагадала про "Голос країни", на якому відмовилась йти до команди Тіни, бо не хотіла співати "російську попсу".

"Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в рашку і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Україномовної пісні. Усі її найпопулярніші релізи – це російська музика", – казала Христина.

Нагадаємо, Тіна Кароль від початку вторгнення припинила співати російськомовні пісні на концертах. "Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською", – казала артистка. Один з останніх російськомовних альбомів "Красиво" вона переклала англійською.