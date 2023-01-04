У час повномасштабної війни артистка активно веде власний телеграм-канал. Тіна показує своє життя поза сценою, що дуже подобається шанувальникам.
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Днями вона опублікувала кілька нових світлин. На них Кароль зображена в автомобілі. Зірка одягнула чорний светр, синє пальто, волосся розпустила, а на обличчя не наносила косметику. Вкотре зачарувала природним образом без макіяжу, з яким її звикли бачити на сцені.
Тіна Кароль без макіяжу / Фото з телеграм-каналу співачки
Також Кароль показала свій сніданок – смачні сирники. Ними вона ласувала в автомобілі. Виконавиця й раніше через насичений робочий графік не встигала їсти вдома, схоже, що зараз така сама ситуація.
Свої ритуали не треба змінювати що б не сталось,
– написала Тіна під фото.
Сніданок Тіни Кароль / Фото з телеграм-каналу співачки
- Раніше вона публікувала фото зі студії звукозапису. Там була одягнена в чорні лосини, спортивний светр з написом біля серця "Я поруч", довгі шкарпетки й кросівки бренду adidas.
- Також Кароль робила фото та знімала відео, стоячи перед дзеркалом у спортзалі. Туди одягнула чорний топ та легінси. Волосся зірка зібрала у пучок ззаду, залишивши лише два пасма, які недбало спадали на обличчя. На тренування Тіна прийшла без макіяжу.