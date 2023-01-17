Тина Кароль после полномасштабного вторжения стала ближе к поклонникам. Артистка ведет свой телеграмм-канал, где показывает жизнь вне сцены и съемок.

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Новая фотосессия Тины Кароль

Все чаще поп-дива позирует в фотосессиях. На днях она обнародовала кадры с новой съемки. Исполнительница предстала перед камерой, сидя на полу. Надела вязаный oversize свитер молочного цвета, которым закрыла ноги. Волосы распустили и спрятали под свитер, а на лице сделали безупречный макияж в нюдовых тонах.

"Человек и есть храм. Вся сила в тебе. Религия – это ты. Мистика – это ты. Настрой свои ощущения на интуицию. Доверься природе, заложенной звездами", – написала Тина под фото.



Тина Кароль в студии / Фото из телеграм-канала певицы



Тина Кароль в студии / Фото с телеграм-канала певицы

Напомним, на днях Кристина Соловий раскритиковала Тину Кароль за "русскую попсу". Оказывается, когда она заявила, что уйдет из проекта "Голос страны", потому что не хочет петь "русскую попсу", то имела в виду треки звездной тренерши. Тины Кароль никогда не будет в списке исполнительниц, которые повлияли на Соловий, потому что, по ее мнению, она всегда ориентировалась на Россию.

Тина Кароль решила ответить коллеге. Она опубликовала в инстаграм-сториз отрывок из подкаста, где Кристина говорит о ее творчестве. Певица лаконично прокомментировала ролик, оставив улыбающуюся эмодзе.