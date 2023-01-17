Тина Кароль после полномасштабного вторжения стала ближе к поклонникам. Артистка ведет свой телеграмм-канал, где показывает жизнь вне сцены и съемок.
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Новая фотосессия Тины Кароль
Все чаще поп-дива позирует в фотосессиях. На днях она обнародовала кадры с новой съемки. Исполнительница предстала перед камерой, сидя на полу. Надела вязаный oversize свитер молочного цвета, которым закрыла ноги. Волосы распустили и спрятали под свитер, а на лице сделали безупречный макияж в нюдовых тонах.
"Человек и есть храм. Вся сила в тебе. Религия – это ты. Мистика – это ты. Настрой свои ощущения на интуицию. Доверься природе, заложенной звездами", – написала Тина под фото.
Тина Кароль в студии / Фото из телеграм-канала певицы
Тина Кароль в студии / Фото с телеграм-канала певицы
Тина Кароль решила ответить коллеге. Она опубликовала в инстаграм-сториз отрывок из подкаста, где Кристина говорит о ее творчестве. Певица лаконично прокомментировала ролик, оставив улыбающуюся эмодзе.