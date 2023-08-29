Тіна Кароль "спалила" Кремль під час концерту в Києві: ефектне відео

Популярна українська співачка Тіна Кароль знову здивувала фанатів на своєму концерті. Просто під час виконання нової пісні артистка "спалила" Кремль. Сподіваємось, цей перформанс колись стане реальністю.

Нещодавно Кароль також різко висловилася на адресу росіян. Під час її виступу в Чернігові почалася повітряна тривог, тож зла Тіна просто зі сцени послала росіян у ср*ку.

Не пропустіть "Прекрасний тролінг": Андрій Хливнюк висміяв вокаліста російської групи "Звери" – реакція мережі

Тепер Тіна Кароль дала два концерти у київському Палаці Україна. Виконавиця влаштувала яскравий перформанс, завдяки якому візуалізувала мрії українців.

Так, під час виконання нової пісні "One Nation Under Love – Одне серцебиття" артистка "спалила" Кремль. Відео з її виступу швидко стало вірусним в мережі.

Цікаво, що після концерту в Києві Тіна Кароль також влаштувала невелику фан-зустріч з шанувальниками. Одна прихильниця співачки принесла їй у подарунок херсонський кавун, який сама розписала. Артистка була вражена таким сюрпризом.

Додамо, що зараз Тіна Кароль перебуває у турі Україною. Захоплююче шоу їй допоміг приготували український танцівник та хореограф, учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Жук.

Чим особлива нова пісня Тіни Кароль