Недавно Кароль также резко высказалась в адрес россиян. Во время ее выступления в Чернигове началась воздушная тревог, так что злая Тина просто со сцены послала россиян в ср*ку.
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Теперь Тина Кароль дала два концерта в киевском Дворце Украины. Исполнительница устроила яркий перформанс, благодаря которому визуализировала мечты украинцев.
Так, во время исполнения новой песни "One Nation Under Love – Одно сердцебиение" артистка "сожгла" Кремль. Видео с ее выступления быстро стало вирусным в сети.
Интересно, что после концерта в Киеве Тина Кароль также устроила небольшую фан-встречу с поклонниками. Одна поклонница певицы принесла ей в подарок херсонский арбуз, который сама расписала. Артистка была поражена таким сюрпризом.
Добавим, что сейчас Тина Кароль находится в туре по Украине. Увлекательное шоу ей помог приготовили украинский танцовщик и хореограф, участник шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Жук.
Чем особенно новая песня Тины Кароль
- Ко Дню независимости Украины певица представила песню под названием One Nation Under Love, которую написала вместе с легендарной композиточкой Дайан Уоррен.
- Этот трек посвящен Украине. В клипе Кароль пела на фоне культового памятника "Украина-Мать" в Киеве. В свою очередь Уоррен аккомпанировала ей на фоне Статуи Свободы в Америке.
- Идея создать эту композицию появилась у Кароль еще в начале полномасштабной войны. И как только она встретилась с Дайаном, поняла, что они создадут что-то очень мощное.
- На днях стало известно, что песню One Nation Under Love подали на номинацию на премию Грэмми.