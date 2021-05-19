Тіна Кароль з сином Веніаміном підтримала Go_A на Євробаченні-2021: відео

Знаменита співачка Тіна Кароль записала зворушливий ролик на підтримку гурту Go_A на Євробаченні-2021. У кадрі вона постала разом з сином Веніаміном.
Напередодні першого півфіналу Євробачення-2021 українські знаменитості закликали публіку вболівати за нашого конкурсанта – етнофольк гурту Go_A. Серед них і попдіва Тіна Кароль, яка 2006 року сама представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
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Коротке відео вона записала разом з 12-річним сином Веніаміном. Символічно, що разом вони постали на тлі лондонської будівлі з гербом України. Судячи з усього, після відпочинку біля океану зіркова матуся відправилася з сином до Великої Британії, де він навчається.
Підтримуємо наших на Євробаченні. Гурт Go_A, вперед!
– заявила Тіна Кароль.
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Варто додати, що український гурт Go_A спричинив фурор у першому півфіналі Євробачення-2021. З піснею SHUM вони влаштували рейв-вечірку, зірвали шалені овації та потрапили до фіналу, який відбудеться вже 22 травня. До слова, після розриву на арені Ahoy в Роттердамі букмекери пророкують Україні місце в першій п'ятірці лідерів.