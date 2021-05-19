Накануне первого полуфинала Евровидения-2021 украинские знаменитости призвали публику болеть за нашего конкурсанта – этно-фолк группу Go_A. Среди них и поп-дива Тина Кароль, которая в 2006 году сама представляла Украину на международном песенном конкурсе.

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Короткое видео она записала вместе с 12-летним сыном Вениамином. Символично, что вместе они предстали на фоне лондонского здания с гербом Украины. Судя по всему, после отдыха у океана звездная мама отправилась с сыном в Великобританию, где он учится.

Поддерживаем наших на Евровидении. Группа Go_A, вперед!

– заявила Тина Кароль.

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Стоит добавить, что украинская группа Go_A вызвала фурор в первом полуфинале Евровидения-2021. С песней SHUM они устроили рейв-вечеринку, сорвали безумные овации и попали в финал, который состоится уже 22 мая. К слову, после разрыва на арене Ahoy в Роттердаме букмекеры пророчат Украине место в первой пятерке лидеров.