Тіна Кароль позувала у спокусливому вбранні за майже 38 тисяч гривень: спекотні кадри
Попдіва Тіна Кароль влаштувала нову зухвалу фотосесію. Зірка приміряла шовкову спідницю з розрізом і спокусливий топ від українського бренду. Вартість звабливого вбрання співачки сягнула майже 38 тисяч гривень.
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Впродовж 15 років на сцені Тіна Кароль не припиняє вражати публіку. Артистці вже 36 років, однак її образи стають все відвертішими і спекотнішими. Нова студійна зйомка не стала винятком.
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Спокусливий образ Тіни Кароль
Перед камерою співачка з'явилась у чорному шовковому вбранні від українського бренду Nué. Вона одягла елегантний асиметричний топ з розкішними поясами з блискучими стразами та глибоким декольте. Відвертий верх прикрив лише груди без бюстгальтера, оголивши підтягнуту талію і тендітні плечі.
Топ зірка поєднала зі спідницею довжини міді з екстримальним розрізом до стегон. Вишуканий образ довершили чорні босоніжки на підборах, дизайн яких розробила сама Тіна Кароль. Вартість спокусливого топу та спідниці співачки становить 1 350 доларів – майже 38 тисяч гривень.
Стилісти зробили артистці фірмову зачіску з легкими локонами і макіяж з чорними стрілками. У кадрі Тіна Кароль продемонструвала не лише бездоганні форми, а й неймовірну сексуальність і жіночність.
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Спекотні образи Тіни Кароль:
- співачка позувала у відвертому вбранні, еротично вигнувшись на дивані;
- зірка красувалась пишними грудьми в сукні-сорочці;
- виконавиця демонструвала розкішне тіло у спокусливій спідній білизні.
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