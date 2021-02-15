Популярна українська співачка Тіна Кароль днями вразила шанувальників новою піснею "Скандал". Також артистка похизувалася новим стилем і позувала на камеру в стильних сукнях-худі.

Тіна Кароль вміє дивувати шанувальників. Вона не лише преезнтувала незвичну для себе пісню, а й вкотре приголомшила цікавою колаборацією.

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Стильний look Тіни Кароль

Народна улюблениця в інстаграм-сторіс поділилася відео, де позувала у красивій сукні, що створила у колаборації з українським брендом W8less.

Артистка постала перед камерою у білій сукні-худі з вишитим серцем на грудях – символом кохання до Дня святого Валентина. Вбрання мало капюшон і розрізи з боків. Такий look Кароль поєднала з чорними лосинами та чоботами на підборах.

Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж з матовою помадою нюдового кольору на губах.

Оскільки зазвичай Тіна обирає елегантні вбрання з пікантними декольте, то такий образ був незвичним для неї. Проте навіть у спортивному, комфортному одязі артистка завжди виглядає неперевершено і вміє підкреслити принади своєї фігури.



Стильний look Тіни Кароль / Фото з інстаграму W8less