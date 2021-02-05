Відома українська співачка Тіна Кароль презентувала свою першу ароматичну колекцію для дому Tina Karol Home. У ролику зірка постала перед камерою у звабливій сукні-сорочці, яка підкреслила її пишні груди.

Тіна Кароль продовжує приголомшувати прихильників. Артистка випустила авторську колекцію ароматів для дому, яка складається з 3 свічок, 2 аромадифузорів та саше для автомобіля.

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Оригінальні продукти від народної улюблениці мають солодкі ноти полуниці, пікантних цитрусів та ніжної троянди, які поєднуюються з пряними нотами бергамота, ванілі та карамелі.

Я хотіла створити колекцію, завдяки якій вдома стане затишно, а в серці – тепло. Минулого року ми провели багато часу наодинці з собою. Сім'я заслужено вийшла на перший план. Аромат колекції Tina Karol Home відповідає на питання, якою може бути атмосфера у вашому домі,

– написала співачка в публікацїі.

Спокусливий образ Тіни Кароль

Виконавиця стала обличчям рекламної кампанії ексклюзивної колекції. Вона постала перед камерою у сукні-сорочці чорного кольору на тонких бретелях. Вбрання підкреслило принади фігури знаменитості, закцентувало увагу на її пишних грудях. Очі Тіна зав'язала червою атласною стрічкою.

Розкішне волосся красуня вклала у фірмову зачіску. На обличчі вона зробила макіяж зі світлими тінями на повіках та матовою помадою світло-коричневого кольору на губах.

Кароль вкотре показала свою жіночність та сексуальність, підкорила бездоганним зовнішнім виглядом.