Попдива Тина Кароль устроила новую дерзкую фотосессию. Звезда примерила шелковую юбку с разрезом и соблазнительный топ от украинского бренда. Стоимость обольстительного наряда певицы достигла почти 38 тысяч гривен.

На протяжении 15 лет на сцене Тина Кароль не прекращает поражать публику. Артистке уже 36 лет, однако ее образы становятся все откровеннее и жарче. Новая студийная съемка не стала исключением.

Читайте также Тина Кароль продемонстрировала стильный look в белом платье-худи: фото

Соблазнительный образ Тины Кароль

Перед камерой певица появилась в черном шелковом наряде от украинского бренда Nué. Она надела элегантный асимметричный топ с роскошными поясами с блестящими стразами и глубоким декольте. Откровенный верх прикрыл лишь грудь без бюстгальтера, обнажив подтянутую талию и хрупкие плечи.

Топ звезда соединила с юбкой длины миди с экстремальным разрезом до бедер. Изысканный образ довершили черные босоножки на каблуке, дизайн которых разработала сама Тина Кароль. Стоимость соблазнительного топа и юбки певицы составляет 1 350 долларов – почти 38 тысяч гривен.

Стилисты сделали артистке фирменную прическу с легкими локонами и макияж с черными стрелками. В кадре Тина Кароль продемонстрировала не только безупречные формы, но и невероятную сексуальность и женственность.

Для просмотра всех фото листайте вправо

Жаркие образы Тины Кароль: