Тина Кароль позировала в соблазнительном наряде за почти 38 тысяч гривен: жаркие кадры
Попдива Тина Кароль устроила новую дерзкую фотосессию. Звезда примерила шелковую юбку с разрезом и соблазнительный топ от украинского бренда. Стоимость обольстительного наряда певицы достигла почти 38 тысяч гривен.
Источник:инстаграм Тины Кароль
На протяжении 15 лет на сцене Тина Кароль не прекращает поражать публику. Артистке уже 36 лет, однако ее образы становятся все откровеннее и жарче. Новая студийная съемка не стала исключением.
Читайте также Тина Кароль продемонстрировала стильный look в белом платье-худи: фото
Соблазнительный образ Тины Кароль
Перед камерой певица появилась в черном шелковом наряде от украинского бренда Nué. Она надела элегантный асимметричный топ с роскошными поясами с блестящими стразами и глубоким декольте. Откровенный верх прикрыл лишь грудь без бюстгальтера, обнажив подтянутую талию и хрупкие плечи.
Топ звезда соединила с юбкой длины миди с экстремальным разрезом до бедер. Изысканный образ довершили черные босоножки на каблуке, дизайн которых разработала сама Тина Кароль. Стоимость соблазнительного топа и юбки певицы составляет 1 350 долларов – почти 38 тысяч гривен.
Стилисты сделали артистке фирменную прическу с легкими локонами и макияж с черными стрелками. В кадре Тина Кароль продемонстрировала не только безупречные формы, но и невероятную сексуальность и женственность.
Для просмотра всех фото листайте вправо
Жаркие образы Тины Кароль:
- певица позировала в откровенном наряде, эротично выгнувшись на диване;
- звезда красовалась пышной грудью в платье-рубашке;
- исполнительница демонстрировала роскошное тело в соблазнительном нижнем белье.
Поделиться новостью