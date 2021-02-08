Популярна українська співачка Тіна Кароль готується до прем'єри нової пісні під назвою "Скандал". Напередодні важливого дня знаменитість опублікувала чорно-біле фото, де еротично позувала.

Тіна Кароль приголомшила прихильників анонсом нової композиції. Також артистка заінтригувала, що збирається змінили імідж. Вже зовсім скоро фанати побачать свою улюбленицю в новому образі.

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Та поки вони чекають на перевтілення виконавиці, вона продовжує демонструвати спокусливу фігуру в еротичних зйомках. Зірка поділилася чорно-білою світлиною, якою розбурхала уяву шанувальників. Тіна постала перед камерою, еротично лежачи на дивані у відвертому вбранні, яке одягнула на оголене тіло.

Кароль випнула апетитні сідниці та прогнула спинку. Біляве волосся красуня зібрала у недбалу зачіску ззаду, залишивши лише пасмо, що спадало на обличчя. Макіяж зірка зробила у нюдових відтінках.

Тіна закрила частину обличчі рукою і проникливо дивилася в камеру. Співачка вкотре показала свою жіночність та сексуальність.



Спокуслива Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль