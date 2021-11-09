Тіна Кароль позувала в телестудії в костюмі й жовтій кофті: фото з Казахстану

9 листопада 2021 , 11:26
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Джерело:

інстаграм Тіни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль поїхала презентувати новий альбом в Казахстан. Вона поділилася світлиною, на якій позує в студії одного з телеканалів Алмати. Зірка, як завжди, виглядала неперевершено.

Нещодавно Тіна Кароль презентувала новий альбом та приголомшила фанів зміною іміджу. Артистка кардинально змінила зачіску й тепер її аутфіти мають зовсім інший шарм. 

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Стильний look Тіни Кароль 

Артистка оприлюднила фото зі студії одного з телеканалів, що розташований в Алмати. Вона позувала у твідовому коричневому костюмі, який складався з піджака та штанів. Під піджак одягнула водолазку жовтого кольору. 

Волосся Тіна вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках. Серед прикрас на ній були стильні сережки. Поєднала образ з чорними черевиками на підборах. 


Тіна Кароль в Алмати / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль 

Осінні образи українських зірок

  • Катя Осадча позувала у коричневому вбранні, яке створила спільно з модельєром Андре Таном. 
  • Ксенія Мішина побувала в театрі в чорно-червоному піджаку з принтом у клітинку та лосинах. 
  • Кохана Іраклі Макацарія Ліза Чичуа сфотографувалася на вулиці в коричневому пальті та хустині. 

 

Автор: Христина Кобак