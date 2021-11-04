Катя Осадча в серпні цього року втретє стала мамою й тепер насолоджується особливими митями. Інколи ділиться з шанувальниками особливими митями.

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Нові фото Каті Осадчої з сином

На знімках телеведуча зображена в затишному осінньому вбранні з нової колекції Андре Тана, яку модельєр створив у колаборації разом із нею. Катя одягнула бежеву блузку з білим квітковим принтом і теплі штани молочного кольору. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий, ледь помітний макіяж.

На руках Осадча тримала маленького сина Данила. 19 листопада хлопчикові виповниться 3 місяці. Зірка неймовірно щаслива й насолоджується кожним моментом материнства.

Щасливі разом! Данилко так швидко росте! Запам'ятовуємо кожну хвилину!

– підписала кадри Катя.

Катя Осадча з сином Данилом / Фото з інстаграму ведучої

Зазначимо, більше фото з малюком можна побачити на сторінці зіркового татуся Юрія Горбунова. Коли Осадча перебуває на зйомках, Юрій часто залишається вдома разом із двома синами. Днями чоловік показував світлини, які зробив після заняття йогою. Горбунов пожартував, що Данилко робив вправи разом з татком.