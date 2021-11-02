Для виходу Ксенія обрала червоно-чорний піджак, який їй подарував фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко. Вони разом обирала вбрання під час побачення, яке відбулося в 7 випуску реаліті-шоу.
Не пропустіть Балет "Жизель" з Катериною Кухар: показ колекції костюмів і зірки серед глядачів
Образ Ксенії Мішиної
Акторка позувала на камеру в стильному піджаку з принтом в клітинку, який поєднала з чорними лосинами й трендовими черевиками на підборах. На талії у знаменитості був широкий пояс чорного кольору, який гармонійно доповнив її аутфіт.
У вільний від роботи час Ксенія намагається не користуватися стайлерами для зачісок і косметикою, щоб зберегти природну красу. Тому цього разу вона лише вклала волосся рівно, а на обличчі зробила легкий, ледь помітний макіяж. У руці красуня тримала маленьку сумочку.
Ксенія Мішина / Фото пресслужби
Ксенія Мішина / Фото пресслужби