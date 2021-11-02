Для виходу Ксенія обрала червоно-чорний піджак, який їй подарував фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко. Вони разом обирала вбрання під час побачення, яке відбулося в 7 випуску реаліті-шоу.

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Образ Ксенії Мішиної

Акторка позувала на камеру в стильному піджаку з принтом в клітинку, який поєднала з чорними лосинами й трендовими черевиками на підборах. На талії у знаменитості був широкий пояс чорного кольору, який гармонійно доповнив її аутфіт.

У вільний від роботи час Ксенія намагається не користуватися стайлерами для зачісок і косметикою, щоб зберегти природну красу. Тому цього разу вона лише вклала волосся рівно, а на обличчі зробила легкий, ледь помітний макіяж. У руці красуня тримала маленьку сумочку.



Ксенія Мішина / Фото пресслужби



Ксенія Мішина / Фото пресслужби

Зазначимо, днями Ксенія заявила, що у неї немає стосунків з Олександром Еллертом, якого обрала у фіналі "Холостячки". Про розрив стало відомо ще в влітку, однак весь цей час закохані нібито намагалися врятувати кохання. Ймовірно, це так і не вдалося зробити. Про нові стосунки акторка наразі не розповідає, тому невідомо, чи зайняте її серце.