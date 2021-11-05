Тіна Кароль тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Після презентації нового альбому артистка вирішила поспілкуватися з прихильниками в соціальній мережі та відповісти на їхні питання.

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Тіна Кароль про особисте життя

Артистка поділилася, що на написання альбому "Двойной рай" її надихнуло кохання. Список пісень в ньому не випадковий, у ньому закладений певний сенс. Нагадаємо, "Двойной рай" складається з чотирьох синглів:

"Холод";

"Двойной рай";

"Голод";

"Поцелуй на фарт".

Найпопулярнішим питанням від прихильників Тіни було те, кому саме присвячений її альбом. На що виконавиця відповіла: "Бачу це питання дуже часто і знаю, що сваритеся, коли ухиляюся від відповіді. Але невже я не маю права на щось своє, особисте, потаємне, закрите? насолоджуйтеся музикою".

Водночас виконавиця зізналася, що зараз не має другої половинки. Та додала, що не плаче через це.

Для перегляду всіх відповідей Кароль гортайте праворуч:

Також зірка презентувала нове відео на особистому ютуб-каналі. Там вона зіграла в гру "Правда чи дія". Тіна розповіла улюблений чотирирядковий вірш, яким розсмішила людей, які перебували за кадром, та водночас заінтригувала публіку: "Я маленькая девочка и в школу не хожу. Купите мне сандалики! Я замуж выхожу". Однак, чому обрала саме такий віршик, не пояснила.

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