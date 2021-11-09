Недавно Тина Кароль презентовала новый альбом и ошеломила фанатов сменой имиджа. Артистка кардинально изменила прическу и теперь ее аутфиты имеют совсем другой шарм.
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Стильный look Тины Кароль
Артистка обнародовала фото со студии одного из телеканалов, что расположен в Алматы. Она позировала в твидовом коричневом костюме, который состоял из пиджака и брюк. Под пиджак надела водолазку желтого цвета.
Волосы Тина уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках. Среди украшений на ней были стильные серьги. Соединила образ с черными ботинками на каблуке.
Тина Кароль в Алматы / Скриншот инстаграм-сторис Тины Кароль
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