В ефектному корсеті з конусами: Тіна Кароль викликала фурор відвертими світлинами
Джерело:Тіна Кароль
Тіна Кароль зявилася в епатажному корсеті з бра-конусами на грудях, який колись носила і Мадонна. Українська співачка показала шанувальникам відверті світлини з фотосесії.
Своїми новими фото Тіна Кароль розбурхала уяву фанів, хоч вона часто ділиться світлинами. А завдяки корсету артистка повторила легендарний образ Мадонни.
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Українська співачка порадувала шанувальників сміливими фото. Цього разу Тіна Кароль в Instagram поділилася змінками з нової фотосесії, яку зробила їй Яна Яцюк.
На світлинах виконавиця позує в легендарному корсеті з бра-конусами на грудях від французького модельєра Жана-Поля Готьє.
Тіна Кароль показала нові світлини / Фото з її інстаграму
Образ Тіна Кароль доповнила широкими розстібнутими штанами, розпущеним волоссям та стриманим макіяжем.
Тіна Кароль в корсеті / Фото з її інстаграму
Шанувальники були в захваті та "засипали" зірку компліментами:
- "Ми побачили ці фото",
- "Тіночка ше та...бестія!))"
- "Кайф для очей",
- "Неймовірна",
- "Неперевершена"
- "Вау"
- "Ви прекрасна"
- "Богиня"
- "Оце краса"
- "Красуня".
Тіна Кароль зачарувала своїм образом / Фото з її інстаграму
Цей корсет вже став легендарним. Адже в такому самому бра, розробленому Жаном-Полем Готьє, епатажна Мадонна в 1990 році з'явилася під час свого світового туру Blond Ambition.
Тіна Кароль часто дивує своїми образами: останні новини
- На концерті в Барселоні Тіна Кароль хизувала у декольтованій сукні з чорним мереживом, корсеті та штанях, а також у ніжно-рожевій атласній сукні. Ще співачка одягнула образ total black – була у широких штанах і в ефективному боді-корсеті.
- Тіна Кароль також відвідала музичну премію у Каліфорнії. Для такої події вона підібрала бездоганне вбрання, яке підкреслило її струнку талію – червону довгу сукню в блискітках з глибокою зоною декольте.
- На початку квітня Кароль приїхала до Молдови, де з'явилась на телебаченні. Вона приміряла ефектний образ у сріблястому шкіряному вбранні від українського бренду MARSEGO. Вбрання коштувало зірці майже 12 тисяч гривень.
- Додамо, що нещодавно Тіна Кароль виступила на гранд-фіналі Євробачення у Ліверпулі. Зірка постала у спокусливому вбранні від дизайнера Івана Фролова. Вона виконала пісню Show Me Your Love, з якою представляла Україну на Євробаченні 2006 року. Як артистка змінилася за ці 17 років – дивіться у нашій статті.