Своими новыми фото Тина Кароль взбудоражила воображение фанов, хоть она часто делится фотографиями. А благодаря корсету артистка повторила легендарный образ Мадонны.
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Украинская певица порадовала поклонников смелыми фото. На этот раз Тина Кароль в Instagram поделилась сменками новой фотосессии, которую сделала ей Яна Яцюк.
На фотографиях исполнитель позирует в легендарном корсете с бра-конусами на груди от французского модельера Жана-Поля Готье.
Тина Кароль показала новые фотографии / Фото с ее инстаграммы
Образ Тина Кароль дополнила широкими расстегнутыми брюками, распущенными волосами и сдержанным макияжем.
Тина Кароль в корсете / Фото с ее инстаграммы
Поклонники были в восторге и "засыпали" звезду комплиментами:
- "Мы увидели эти фото",
- "Теночка ше та...бестия!))"
- "Кайф для глаз",
- "Невероятная",
- "Непревзойденная"
- "Вау"
- "Вы прекрасна"
- "Богиня"
- "Вот красота"
- "Красавица".
Тина Кароль очаровала своим образом / Фото с ее инстаграммы
Этот корсет уже стал легендарным. Ведь в таком же бра, разработанном Жаном-Полем Готье, эпатажная Мадонна в 1990 году появилась во время своего мирового тура Blond Ambition.
Тина Кароль часто удивляет своими образами: последние новости
- на концерте в Барселоне Тина Кароль щеголяла в декольтированном платье с черным кружевом, корсете и брюках, а также в нежно-розовом атласном платье. Еще певица надела образ total black – была в широких брюках и в эффективном боди-корсете.
- Тина Кароль также посетила музыкальную премию в Калифорнии. Для такого события она подобрала безупречный наряд, которое подчеркнуло ее стройную талию – красное длинное платье в блестках с глубокой зоной декольте.
- В начале апреля Кароль приехала в Молдову, где появилась на телевидении. Она примерила эффектный образ в серебристом кожаном наряде от украинского бренда MARSEGO. Наряды стоили звезде почти 12 тысяч гривен.
- Недавно Тина Кароль выступила на гранд-финале Евровидения в Ливерпуле. Звезда предстала в соблазнительном наряде от дизайнера Ивана Фролова. Она исполнила песню Show Me Your Love, с которой представляла Украину на Евровидении в 2006 году. Как артистка изменилась за эти 17 лет – смотрите в нашей статье.