У рамках чергового туру Тіна Кароль виступила в Іспанії, Ізраїлі, Італії та інших країнах. Так, в Барселоні співачка здивувала глядачів, сівши на шпагат просто на сцені.

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У Інстаграмі Тіна Кароль показала неймовірні фото з туру. На світлинах вона постає в декольтованій сукні з чорним мереживом, корсеті та штанях, а також у ніжно-рожевій атласній сукні.

На деяких світлинах артистка виступала в total black – у широких штанах і в ефективному боді-корсеті від іменитого українського дизайнера Івана Фролова. Вбрання з глибоким декольте, об'ємно інкрустоване камінням, а це фірмовий почерк модельєра.

Дивіться фото з концертів Тіни Кароль за кордоном:

"Віра... У скронях пульс. Сила... Сила людей, Воля.... Наше ім'я. Разом – до кінця", – написала вона. Тіна Кароль звернулася і до шанувальників: "Дякую всім, хто був поруч!"

До слова, нещодавно знаменитість підкорила мережу ефектним образом на музичній премії у Каліфорнії. Для такої події вона підібрала бездоганне вбрання, яке підкреслило її струнку талію – червону довгу сукню в блискітках з глибокою зоною декольте.

Свій ефектний образ Кароль доповнила бежевим взуттям на підборах, фірмовими локонами та яскравою губною помадою червоного кольору.