Своїми новими фото Тіна Кароль розбурхала уяву фанів, хоч вона часто ділиться світлинами. А завдяки корсету артистка повторила легендарний образ Мадонни.

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Українська співачка порадувала шанувальників сміливими фото. Цього разу Тіна Кароль в Instagram поділилася змінками з нової фотосесії, яку зробила їй Яна Яцюк.

На світлинах виконавиця позує в легендарному корсеті з бра-конусами на грудях від французького модельєра Жана-Поля Готьє.



Тіна Кароль показала нові світлини / Фото з її інстаграму

Образ Тіна Кароль доповнила широкими розстібнутими штанами, розпущеним волоссям та стриманим макіяжем.



Тіна Кароль в корсеті / Фото з її інстаграму

Шанувальники були в захваті та "засипали" зірку компліментами:

"Ми побачили ці фото",

"Тіночка ше та...бестія!))"

"Кайф для очей",

"Неймовірна",

"Неперевершена"

"Вау"

"Ви прекрасна"

"Богиня"

"Оце краса"

"Красуня".



Тіна Кароль зачарувала своїм образом / Фото з її інстаграму

Цей корсет вже став легендарним. Адже в такому самому бра, розробленому Жаном-Полем Готьє, епатажна Мадонна в 1990 році з'явилася під час свого світового туру Blond Ambition.

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