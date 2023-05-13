Сміливо й гаряче: Тіна Кароль показала ефектний образ, в якому виступить на Євробаченні

Співачка Тіна Кароль виступить у фіналі Євробачення 2023 13 травня. Зірка продемонструвала розкішне вбрання від Івана Фролова, в якому вийде на сцену. Дизайнер пояснив значення цього сміливого образу.

Український дизайнер Іван Фролов працював над вбранням співачки. Раніше Кароль показувала ескіз образу та зізнавалася, що її лякає надмірно яскрава сукня під час війни.

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Сам дизайнер пояснював, що зараз важливо показувати світові наскільки ми круті, наскільки Україна потужна навіть в умовах війни.



Образ Тіни Кароль на Євробаченні-2023/ Фото з її інстаграму

Що означає образ Кароль

Кутюрна сукня Тіни Кароль, у якій вона виступить на Євробаченні-2023, зі знаковими вирізами у формі серця — це образ любові. Крім того, сукня має глибоке декольте, водночас руки та ноги співачки будуть "заховані" під мереживом.



Образ Тіни Кароль на Євробаченні-2023/ Фото з її інстаграму

За словами Фролова, його завданням було, попри весь біль і траур, в яких кожен українець знаходиться щодня, показати наскільки ми потужні й сильні й, що ми можемо створювати й дарувати красу цьому світу, незважаючи ні на що.

Це сміливий образ безстрашного кохання. Він є своєрідним пророцтвом, яке чекає на нас після перемоги,

– пояснив дизайнер.

Кароль також висловилася про роботу з Фроловим. "Дуже талановитому Івану Фролову відомо все про жіночність та привабливість. Рада, що наші світи зустрілися", – зазначила виконавиця.



Образ Тіни Кароль на Євробаченні-2023/ Фото з її інстаграму

Шанувальники співачки відреагували на її образ. У коментарях вони висловили своє захоплення:

"Неперевершена, як завжди".

"Ви вкрали моє серце".

"Вауууу!!! Це шедевр! Ви неймовірна".

"Оцей образ просто королева".

"Боже, як це гарно".

"Тіна, яка ти".

"Це..... просто немає слів".

"Євробачення тримається на плечах Юлі та Тіни буквально".

"Підпал та пожежа".

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Нагадаємо, що фінал, у якому Україну представлятиме гурт TVORCHI, пройде 13 травня. Там виступлять і інші українські артисти у перервах між номерами учасників. Зокрема, Kalush Orchestra відкриє фінал, а Джамала, Тіна Кароль, Go_A та Вєрка Сердючка вийдуть на сцену під час Параду прапорів.

Тіна Кароль виконає пісню Show me your Love, з якою представляла Україну на конкурсі 18 років тому.