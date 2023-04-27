У компанії Вєрки Сердючки, Джамали та Go_A Тіна Кароль вийде на сцену фіналу Євробачення-2023 під час Параду прапорів. Вона виконає свій конкурсний трек 2006 року Show me your love, але у новому звучанні. Пісню артистка обговорила з музичним директором Антоном Поповим, а вбрання – з іменитим українським дизайнером Іваном Фроловим.

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Як виглядає сукня Тіни Кароль для Євробачення

Модельєр показав Тіні Кароль ескіз образу для Ліверпуля – червону мінісукню з рукавичками, вирізом на грудях та однією панчохою. Цей аутфіт нібито створений за мотивами її вбрання на Євробаченні-2006.

Ця ідея і цей задум був натхненний виступом 2006 року, але крок вперед — більше червоного. Мені здається, що наше завдання – обрати червоний колір як основний, тому що це любов, символ України. Червоне – то любов,

– презентував Іван Фролов.

Іван Фролов з ескізом сукні Тіни Кароль для Євробачення-2023 / Скриншот з відео

Тіна Кароль на колі з Іваном Фроловим / Скриншот з відео

Тіна Кароль прокоментувала, що її лякає надмірно яскравий образ для світової появи під час війни, але Іван Фролов наполіг на ідеї з червоним костюмом, адже він про любов і барвисте майбутнє України.

"Я розумію всі ваші хвилювання щодо того, що костюм яскравий. Безперечно, він святковий. Нам зараз важко говорити про будь-які свята, але я дуже прошу все ж таки обрати цю ідею, бо дуже важливо показувати, наскільки ми круті. Наскільки ми потужні навіть в умовах війни. Що ми маємо артистів, які нічим не поступаються світовим артистам, і навіть у чомусь випереджають їх, тому що умови, в яких ми працюємо, значно складніші… Зараз ми всі потопаємо у сльозах, переживаннях, тому наше завдання створити яскравий образ про майбутнє, про посил любові. І про те, що отримає Європа, коли ми переможемо", – висловився дизайнер.

Я з тобою погоджуся… Сльози в нас і так є. Ми маємо показати те, чим ми пишаємося… Це крутий меседж, Ваню. Я тобі дуже вдячна. Вдячна за те, що ти робиш красу в таких умовах складних,

– підтримала артистка.

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