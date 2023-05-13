Украинский дизайнер Иван Фролов работал над нарядом певицы. Ранее Кароль показывала эскиз образа и признавалась, что ее пугает чрезмерно яркое платье во время войны.
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Сам дизайнер объяснял, что сейчас важно показывать миру, насколько мы круты, насколько Украина мощна даже в условиях войны.
Образ Тины Кароль на Евровидении-2023/ Фото с ее инстаграммы
Что означает образ Кароль
Кутюрное платье Тины Кароль, в котором она выступит на Евровидении-2023, со знаковыми вырезами в форме сердца – это образ любви. Кроме того, платье имеет глубокое декольте, в то же время руки и ноги певицы будут "спрятаны" под кружевом.
Образ Тины Кароль на Евровидении-2023/ Фото с ее инстаграммы
По словам Фролова, его задачей было, несмотря на всю боль и траур, в которых каждый украинец находится ежедневно, показать насколько мы мощны и сильны и что мы можем создавать и дарить красоту этому миру, несмотря ни на что.
Это смелый образ бесстрашной любви. Он является своеобразным пророчеством, которое ждет нас после победы,
– объяснил дизайнер.
Кароль также высказалась о работе с Фроловым. "Очень талантливому Ивану Фролову известно все о женственности и привлекательности. Совет, что наши миры встретились", – отметила исполнительница.
Образ Тины Кароль на Евровидении-2023/ Фото с ее инстаграммы
Поклонники певицы отреагировали на ее образ. В комментариях они выразили свое восхищение:
- "Неотразима, как всегда".
- "Вы украли мое сердце".
- "Вауууу!!! Это шедевр! Вы невероятна".
- "Этот образ просто королева".
- "Боже, как это хорошо".
- "Тена, какая ты".
- "Это... просто нет слов".
- "Евровидение держится на плечах Юли и Тины буквально".
- "Поджог и пожар".
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Напомним, что финал, в котором Украину будет представлять группу TVORCHI, пройдет 13 мая. там выступят и другие украинские артисты в перерывах между номерами участников. В частности, Kalush Orchestra откроет финал, а Джамала, Тина Кароль, Go_A и Верка Сердючка выйдут на сцену во время Парада флагов.
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