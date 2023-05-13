Украинский дизайнер Иван Фролов работал над нарядом певицы. Ранее Кароль показывала эскиз образа и признавалась, что ее пугает чрезмерно яркое платье во время войны.

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Сам дизайнер объяснял, что сейчас важно показывать миру, насколько мы круты, насколько Украина мощна даже в условиях войны.


Образ Тины Кароль на Евровидении-2023/ Фото с ее инстаграммы

Что означает образ Кароль

Кутюрное платье Тины Кароль, в котором она выступит на Евровидении-2023, со знаковыми вырезами в форме сердца – это образ любви. Кроме того, платье имеет глубокое декольте, в то же время руки и ноги певицы будут "спрятаны" под кружевом.


Образ Тины Кароль на Евровидении-2023/ Фото с ее инстаграммы

По словам Фролова, его задачей было, несмотря на всю боль и траур, в которых каждый украинец находится ежедневно, показать насколько мы мощны и сильны и что мы можем создавать и дарить красоту этому миру, несмотря ни на что.

Это смелый образ бесстрашной любви. Он является своеобразным пророчеством, которое ждет нас после победы,
– объяснил дизайнер.

Кароль также высказалась о работе с Фроловым. "Очень талантливому Ивану Фролову известно все о женственности и привлекательности. Совет, что наши миры встретились", – отметила исполнительница.


Образ Тины Кароль на Евровидении-2023/ Фото с ее инстаграммы

Поклонники певицы отреагировали на ее образ. В комментариях они выразили свое восхищение:

  • "Неотразима, как всегда".
  • "Вы украли мое сердце".
  • "Вауууу!!! Это шедевр! Вы невероятна".
  • "Этот образ просто королева".
  • "Боже, как это хорошо".
  • "Тена, какая ты".
  • "Это... просто нет слов".
  • "Евровидение держится на плечах Юли и Тины буквально".
  • "Поджог и пожар".

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Напомним, что финал, в котором Украину будет представлять группу TVORCHI, пройдет 13 мая. там выступят и другие украинские артисты в перерывах между номерами участников. В частности, Kalush Orchestra откроет финал, а Джамала, Тина Кароль, Go_A и Верка Сердючка выйдут на сцену во время Парада флагов.

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