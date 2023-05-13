Украинский дизайнер Иван Фролов работал над нарядом певицы. Ранее Кароль показывала эскиз образа и признавалась, что ее пугает чрезмерно яркое платье во время войны.

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Сам дизайнер объяснял, что сейчас важно показывать миру, насколько мы круты, насколько Украина мощна даже в условиях войны.



Образ Тины Кароль на Евровидении-2023/ Фото с ее инстаграммы

Что означает образ Кароль

Кутюрное платье Тины Кароль, в котором она выступит на Евровидении-2023, со знаковыми вырезами в форме сердца – это образ любви. Кроме того, платье имеет глубокое декольте, в то же время руки и ноги певицы будут "спрятаны" под кружевом.



Образ Тины Кароль на Евровидении-2023/ Фото с ее инстаграммы

По словам Фролова, его задачей было, несмотря на всю боль и траур, в которых каждый украинец находится ежедневно, показать насколько мы мощны и сильны и что мы можем создавать и дарить красоту этому миру, несмотря ни на что.

Это смелый образ бесстрашной любви. Он является своеобразным пророчеством, которое ждет нас после победы,

– объяснил дизайнер.

Кароль также высказалась о работе с Фроловым. "Очень талантливому Ивану Фролову известно все о женственности и привлекательности. Совет, что наши миры встретились", – отметила исполнительница.



Образ Тины Кароль на Евровидении-2023/ Фото с ее инстаграммы

Поклонники певицы отреагировали на ее образ. В комментариях они выразили свое восхищение:

"Неотразима, как всегда".

"Вы украли мое сердце".

"Вауууу!!! Это шедевр! Вы невероятна".

"Этот образ просто королева".

"Боже, как это хорошо".

"Тена, какая ты".

"Это... просто нет слов".

"Евровидение держится на плечах Юли и Тины буквально".

"Поджог и пожар".

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Напомним, что финал, в котором Украину будет представлять группу TVORCHI, пройдет 13 мая. там выступят и другие украинские артисты в перерывах между номерами участников. В частности, Kalush Orchestra откроет финал, а Джамала, Тина Кароль, Go_A и Верка Сердючка выйдут на сцену во время Парада флагов.

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